Автомобиль протаранил полицейский патруль в Чикаго

Автомобиль протаранил полицейских в Чикаго, совершавших плановое партулирование.
Правоохранителей атаковали в Бродвью. Они открыли стрельбу.
Маклафлин сказала, что полицейские подвергались атаке не в первый раз.
