Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль протаранил полицейский патруль в Чикаго

Автомобиль протаранил полицейских в Чикаго, совершавших плановое партулирование.

Автомобиль протаранил полицейских в Чикаго, совершавших плановое партулирование.

Правоохранителей атаковали в Бродвью. Они открыли стрельбу.

Маклафлин сказала, что полицейские подвергались атаке не в первый раз.

Читайте материал «Кобахидзе обвинил посла Евросоюза из-за акции протеста».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше