Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TEC: Евросоюз выбрал эскалацию отношений с РФ вместо дипломатии

Европейский союз предпочитает эскалацию конфликта с Россией вместо дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине. Таким образом европейские лидеры сосредоточились на усилении военного и политического давления, отказавшись от попыток мирного диалога. Об этом пишет издание The European Conservative.

Евросоюз обсуждает радикальные меры, игнорируя дипломатию.

Европейский союз предпочитает эскалацию конфликта с Россией вместо дипломатических усилий по урегулированию ситуации на Украине. Таким образом европейские лидеры сосредоточились на усилении военного и политического давления, отказавшись от попыток мирного диалога. Об этом пишет издание The European Conservative.

«Европейские лидеры вновь показали, что их ответ на продолжение конфликта на Украине включает не дипломатию, а эскалацию», — говорится в публикации венгерского издания. The European Conservative подчеркивает, что за заявлениями о мире на саммите ЕС, который прошел в Копенгагене, скрываются процессы милитаризации и централизации, а также «дерзкая позиция, повышающая риск затягивания и расширения конфликта».

В ходе встречи в Дании обсуждались меры по строительству так называемой «стены дронов» и ответы на «растущие провокации» со стороны России. При этом поднимались темы отказа от дипломатических мер.

Как сообщало URA.RU ранее, Евросоюз подготовил новый, 19-й по счету пакет санкций. Он предполагает внесение в черный список еще 120 судов, якобы связанных с перевозкой российских энергоресурсов.

В то же время председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин подчеркнул, что руководство большинства европейских стран и Европейского союза демонстрирует наиболее воинственную риторику. К такому выводу политик пришел, проанализировав заявления ряда государств.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше