TAC: идея Зеленского о создании бесполетной зоны приведет НАТО к войне с РФ

Российское руководство неоднократно подчеркивало, что расширение НАТО не обеспечит безопасность европейскому континенту, а лишь усилит напряженность. В Кремле отмечают, что Москва не представляет угрозы для государств альянса, однако будет реагировать на действия, несущие угрозу национальным интересам. В частности, президент Сербии Александр Вучич прокомментировал текущую международную обстановку, заявив, что «все готовятся к войне». Такое мнение глава государства озвучил в прямом эфире на телеканале RTV1, отметив, что сейчас особенно важно задуматься о том, к какой именно стороне принадлежит каждый участник мировых процессов, передает «Царьград».