Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Тверской области

До этого авария с участием кареты скорой помощи произошла на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы в столице. Автомобиль врезался в иномарку. В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась на бок. В этом ДТП пострадали три человека: двоих медиков доставили в больницу, а водитель кареты отказался от госпитализации.