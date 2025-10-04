Ричмонд
Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Тверской области

В Тверской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на 229-м километре федеральной трассы М-9 «Балтия» в Ржевском муниципальном округе. В результате столкновения скорой помощи с легковым автомобилем Hyundai пострадали пять человек, включая водителей, пассажиров и медицинский персонал.

Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии устанавливаются, говорится в сообщении.

До этого авария с участием кареты скорой помощи произошла на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы в столице. Автомобиль врезался в иномарку. В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась на бок. В этом ДТП пострадали три человека: двоих медиков доставили в больницу, а водитель кареты отказался от госпитализации.