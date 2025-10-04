Стало известно о подрыве гражданского в Шебекино

В городе Шебекино в результате происшествия пострадал местный житель, сообщается в telegram-канале Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. На приусадебном участке мужчина активировал взрывной механизм, который незамедлительно сработал.
В стабильно тяжелом состоянии с полученной минно-взрывной травмой и открытым переломом нижней конечности бригада экстренной медицинской помощи транспортирует пострадавшего в областную больницу. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.