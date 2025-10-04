Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о подрыве гражданского в Шебекино

В городе Шебекино в результате происшествия пострадал местный житель, сообщается в telegram-канале Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В городе Шебекино в результате происшествия пострадал местный житель, сообщается в telegram-канале Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. На приусадебном участке мужчина активировал взрывной механизм, который незамедлительно сработал.

В стабильно тяжелом состоянии с полученной минно-взрывной травмой и открытым переломом нижней конечности бригада экстренной медицинской помощи транспортирует пострадавшего в областную больницу. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.