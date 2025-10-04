Ричмонд
Пушилин: При атаке БПЛА в Макеевке погибла женщина, ещё два человека пострадали

В результате атаки украинских беспилотников в Донецкой Народной Республике погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, в Горняцком районе Макеевки погибла женщина 1982 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Повреждены четыре жилых домостроения в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и посёлке Луганское (г.о. Дебальцево), объекты гражданской инфраструктуры в Ленинском районе Донецка (административное здание и складские помещения)», — добавил глава ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили семь населённых пунктов в ДНР и Днепропетровской области. Подразделения группировки «Запад» взяли под контроль Кировск, Шандриголово и Дерилово в ДНР. Соединения «Южной» группировки войск освободили Майское и Северск Малый на территории ДНР. Подразделения группировки «Восток» установили контроль над Степовым и Вербовым в Днепропетровской области.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

