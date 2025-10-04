Как прошли выборы в Грузии в условиях массовых протестов: что известно

«Грузинская мечта — демократическая Грузия» по итогам выборов набирает более 80% голосов.
В Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления, сопровождавшиеся масштабными протестами в столице. В ходе голосования в Тбилиси состоялась акция протеста, организаторы которой призывали граждан к бойкоту избирательного процесса.
Демонстранты проникли на территорию президентского дворца Орбелиани, после чего сотрудники полиции применили водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих. что известно о происходящем в стране — в материале URA.RU.
Предварительные результаты выборов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыборы и газ: в Тбилиси протестующие пытались прорваться в президентский дворец.
4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. Жители 64 городов и районов выбирали мэров и депутатов местных представительных органов — сакребуло. Восемь оппозиционных партий бойкотировали выборы, за исключением движений «Сильная Грузия — Лело» и «Гахария — за Грузию».
Как сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после обработки 55% бюллетеней получает более 80% голосов избирателей. На втором месте располагается партия «Сильная Грузия» с результатом 6,8%, а третью позицию занимает оппозиционная партия «Гахария — за Грузию», набравшая 3,8%. После публикации предварительных итогов, представители «Грузинской мечты — Демократической Грузии» заявили о своей победе во всех 64 муниципалитетах страны.
ЦИК также информирует, что по итогам подсчета бюллетеней с 432 из 584 участков действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе набирает 71,29% голосов, что составляет 153 479 голосов избирателей. Кандидат от объединения «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе получил 12,52% (26 955 голосов), а представитель партии «Гирчи» Яго Хвичия — 7,62% (16 414 голосов).
Ход протестных мероприятий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕМитингующие в Тбилиси напали на съемочную группу. Онлайн-трансляция.
В день голосования в Тбилиси стартовала протестная акция, организованная при участии оперного певца Пааты Бурчуладзе. В состав оргкомитета митинга вошли также представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» — Ираклий Надирадзе и Муртаз Зоделава, генеральный секретарь «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе, а также бывший глава грузинской миссии в Афганистане, экс-заместитель начальника Генштаба ВС Грузии Лаша Беридзе.
Сначала участники акции полностью заблокировали движение транспорта на проспекте Руставели и площади Свободы в центре Тбилиси. Позже в тот же вечер часть протестующих проникла во внутренний двор президентского дворца Орбелиани. Сотрудники полиции применили водометы и слезоточивый газ при попытке участников акции прорваться в административное здание, где находится офис президента Михаила Кавелашвили.
Министерство внутренних дел Грузии выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что протест вышел за рамки, установленные законом. По информации ведомства, организаторы акции выдвигали призывы к насильственным действиям с целью захвата государственных учреждений. Кроме того, протестующие повредили ограждения дворца и пытались проникнуть внутрь объекта.
Кто несет ответственность за беспорядки в Тбилиси.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВыборы в Грузии: кто пытается занять место в органах местного самоуправления и как хочет помешать оппозиция.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил частичную ответственность за недавние беспорядки в Тбилиси на посла Европейского Союза в Грузии Павла Герчинского. Об этом глава правительства заявил 4 октября на брифинге, который транслировала пресс-служба правительства Грузии. По словам Кобахидзе, дипломат поддерживал протестные действия, направленные на попытку свержения конституционного строя страны.
Премьер подчеркнул, что вмешательство иностранных представителей усугубило ситуацию в столице. «Вы знаете, что некоторые иностранные лица даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — отметил Кобахидзе на брифинге. Он добавил, что подобные действия недопустимы для дипломатов и могут привести к дальнейшей дестабилизации.
В последние недели в Тбилиси проходят массовые протесты, участники которых выступают против законопроекта о «иностранных агентах». Власти утверждают, что протесты сопровождаются беспорядками и попытками воздействия на органы государственной власти. Павел Герчинский неоднократно встречался с представителями оппозиции и гражданского общества, однако официальных заявлений о поддержке смены власти с его стороны не было.