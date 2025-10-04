Как прошли выборы в Грузии в условиях массовых протестов: что известно

Премьер подчеркнул, что вмешательство иностранных представителей усугубило ситуацию в столице. «Вы знаете, что некоторые иностранные лица даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это», — отметил Кобахидзе на брифинге. Он добавил, что подобные действия недопустимы для дипломатов и могут привести к дальнейшей дестабилизации.