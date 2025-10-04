Российская армия сильнее всех в мире, заявил помощник президента РФ Патрушев.
Российские вооруженные силы сегодня превосходят по мощи армии любых других государств, включая Соединенные Штаты Америки. Такое мнение высказал помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в эфире телеканала «Россия-1». По его словам, российская армия способна не только защитить страну от внешних угроз, но и дать отпор любому потенциальному противнику.
«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны, — указал он. — Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — заявил помощник президента. Также он отметил, что мнение о лидерстве США в военной сфере не соответствует действительности.
В ходе беседы Патрушев обратил внимание на значимость поддержки внутри страны. По его словам, даже самые мощные вооруженные силы не смогут эффективно противостоять давлению коллективного Запада без единства и согласия среди граждан. Он отметил, что только благодаря сплочению общества Россия способна сдерживать агрессию со стороны Европы. Патрушев подчеркнул, что в условиях внешнего давления на страну исключительно важно опираться на внутренние ресурсы и поддержку населения.
Президент России Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день российские Вооруженные силы обладают наивысшей боеспособностью среди армий мира. Глава государства подчеркнул, что отличительными чертами российской армии являются высокий уровень подготовки военнослужащих, современные технические возможности, а также умение эффективно использовать и совершенствовать имеющееся вооружение. Путин также указал, что основной задачей Министерства обороны остается обеспечение безопасности страны и ее граждан. Он добавил, что Россия не преследует агрессивных целей в отношении других государств, напоминает RT.