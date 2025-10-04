Патрушев заявил о превосходстве армии РФ над США

«Военные люди прекрасно понимают, что мы сейчас в военном отношении сильнее любой страны, — указал он. — Самой сильной армией многие называют США — ничего подобного, потому что наша армия сильнее и способна дать отпор», — заявил помощник президента. Также он отметил, что мнение о лидерстве США в военной сфере не соответствует действительности.