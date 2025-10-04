Гладков: В Шебекино мирный житель пострадал после детонации взрывного устройства

Ранее в результате атаки украинских беспилотников в ДНР погиб один человек, еще двое получили ранения. В Горняцком районе Макеевки погибла женщина 1982 года рождения. Ранения средней степени тяжести получили женщина 1958 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшей и пожелал скорейшего выздоровления раненым.