Во Франции перехватили три посылки со взрывчаткой, сообщили СМИ

«Три посылки со взрывчаткой перехвачены в субботу, 4 октября, в коммуне Сент-Олей (департамент — ред.) Дордонь… одна из трех посылок взорвалась… в грузовике почтальона», — указывает радиостанция.
По ее информации, никто не пострадал, заряд в посылках не угрожал жизни людей, однако был риск ранений.
Источник в следствии заявил радиостанции, что правоохранители не рассматривают произошедшее как теракт. По их мнению, речь идет о «плохой шутке».
Посылки предназначались для неназванного известного в стране депутата, а также одного журналиста и одного юмориста.
Расследование дела начала жандармерия департамента, при этом антитеррористическая прокуратура задействована не была, задержаний также не произведено.