Звезда Форсажа Гибсон выпущен под залог после обвинений в убийстве собаки

Ранее Тайриз Гибсон был объявлен в розыск полицией Атланты по подозрению в жестоком обращении с животными из-за жалоб соседей на его собак. Поводом послужил случай, произошедший 18 сентября, когда кане-корсо Гибсона напала на соседского спаниеля. Соседи утверждали, что собаки артиста регулярно разгуливают без присмотра, и подали около пяти жалоб в полицию. Есть данные, что камеры зафиксировали, как собака Гибсона царапала дверь дома владельца спаниеля незадолго до трагедии. В момент инцидента сам Гибсон находился в Дубае.