Звезда Форсажа Гибсон выпущен под залог после обвинений в убийстве собаки

Актёр Тайриз Гибсон, получивший известность благодаря серии фильмов «Форсаж», был арестован по обвинению, связанному со смертью соседской собаки. Инцидент произошёл в его районе, и, по предварительным данным, его собаки породы кане-корсо загрызли спаниеля, принадлежавшего соседу. Об этом сообщили офисе шерифа округа Фултон.

Источник: Life.ru

Согласно имеющейся информации, местные жители неоднократно жаловались на то, что Гибсон выпускает своих питомцев на самовыгул.

Адвокат актёра заявил, что его подзащитный принял трудное решение переместить собак в безопасную и специализированную среду. Также сообщается, что Гибсон признал свою ответственность за произошедшее и был освобождён под залог в размере 20 000 долларов. В дальнейшем ему предстоит предстать перед судом.

Ранее Тайриз Гибсон был объявлен в розыск полицией Атланты по подозрению в жестоком обращении с животными из-за жалоб соседей на его собак. Поводом послужил случай, произошедший 18 сентября, когда кане-корсо Гибсона напала на соседского спаниеля. Соседи утверждали, что собаки артиста регулярно разгуливают без присмотра, и подали около пяти жалоб в полицию. Есть данные, что камеры зафиксировали, как собака Гибсона царапала дверь дома владельца спаниеля незадолго до трагедии. В момент инцидента сам Гибсон находился в Дубае.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.