В Минздраве Грузии раскрыли число пострадавших из-за беспорядков в день выборов

«В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в официальном сообщении пресс-службы. Ведомство подчеркнуло, что медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте, после чего их транспортировали в городские больницы для дальнейшего лечения.