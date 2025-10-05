Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве Грузии раскрыли число пострадавших из-за беспорядков в день выборов

В ходе массовых беспорядков в Тбилиси 4 октября пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 участников акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии. Инциденты произошли в центре города, где прошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.

На протестах в Тбилиси пострадали шесть митингующих и 21 полицейский.

В ходе массовых беспорядков в Тбилиси 4 октября пострадали по меньшей мере 21 сотрудник полиции и 6 участников акции протеста. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Грузии. Инциденты произошли в центре города, где прошли столкновения между протестующими и силами правопорядка.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак прошли выборы в Грузии в условиях массовых протестов: что известно.

«В результате событий, которые развивались в Тбилиси 4 октября, пострадали 6 участников акции и 21 правоохранитель. Бригады скорой помощи доставили их в медицинские учреждения», — говорится в официальном сообщении пресс-службы. Ведомство подчеркнуло, что медицинская помощь была оказана всем пострадавшим на месте, после чего их транспортировали в городские больницы для дальнейшего лечения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе возложил ответственность за произошедшие в Тбилиси беспорядки на посла Европейского союза, обвинив его в содействии попыткам нарушения конституционного порядка в стране. Ранее Министерство внутренних дел Грузии сообщило о возбуждении уголовных дел по фактам сегодняшних массовых беспорядков в столице, напоминает RT.

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше