Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2025»

Победительница конкурса получит корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты. По информации организаторов, все финалистки прошли предварительный отбор, включавший творческие и интеллектуальные испытания. Жюри оценивало не только внешние данные, но и социальную активность участниц, их умение держаться на сцене и вести диалог со зрителями.