Стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2025»

«Мисс Россия — 2025» Анастасия Венза! Девушка на конкурсе представляла Московскую область.
Анастасия Венза из Московской области стала обладательницей титула «Мисс Россия — 2025». Финал национального конкурса красоты прошел 4 октября в концертном зале «Барвиха Luxury Village», участие в нем приняли 50 конкурсанток из разных регионов страны. Об этом сообщает корреспондент с места событий.
«В этом году жюри отметило высокий уровень участниц, однако Анастасия Венза продемонстрировала исключительную харизму, эрудицию и естественную красоту. Она достойно прошла все испытания, проявила себя с лучшей стороны в каждом этапе конкурса», — говорится в официальном сообщении пресс-службы «Мисс Россия». Информацию передает ТАСС.
В состав судейской коллегии вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, стилист Игорь Кимяшов, «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова, певица и телеведущая Татьяна Котова, модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк. Статус «Вице-мисс Россия — 2025» получили Алена Лесняк из Керчи и Виктория Макарова из Сестрорецка. Торжественную церемонию открытия провели Вера Красова, телеведущая и обладательница титулов «Вице-мисс Россия — 2007» и «Вице-мисс Вселенная — 2008», совместно с телерадиоведущим Максимом Приваловым.
Победительница конкурса получит корону, денежный приз и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты. По информации организаторов, все финалистки прошли предварительный отбор, включавший творческие и интеллектуальные испытания. Жюри оценивало не только внешние данные, но и социальную активность участниц, их умение держаться на сцене и вести диалог со зрителями.