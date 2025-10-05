ТАСС: Зеленский не дает Волчанску звание города-героя из-за наступления РФ

«Местные жители жалуются в соцсетях на то, что Волчанск в отличие от Сум и Тростянца не получил почетное звание “города-героя”. Присвоение статуса стало бы неудобным для украинского руководства на фоне успехов российских военных», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.