ТАСС: Зеленский не дает Волчанску звание города-героя из-за наступления РФ

Президент Украины Владимир Зеленский не присваивает городу Волчанску в Харьковской области звание «город-герой» из-за успешного продвижения российских войск в этом районе. Украинские власти избегают этого шага, поскольку город постепенно переходит под контроль ВС РФ. Об этом сообщили российские силовые структуры.

Продвижение российских военных повлияло на украинские награды.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийские военные вошли в один из важных городов в ДНР: карта СВО на 4 октября.

«Местные жители жалуются в соцсетях на то, что Волчанск в отличие от Сум и Тростянца не получил почетное звание “города-героя”. Присвоение статуса стало бы неудобным для украинского руководства на фоне успехов российских военных», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сообщил, что ВС РФ установили контроль над Юнаковкой Сумской области и половиной Волчанска. По мнению экспертов, текущая ситуация в зоне проведения СВО делает невозможным для Киева символическое признание героизма Волчанска.