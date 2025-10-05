Продвижение российских военных повлияло на украинские награды.
Президент Украины Владимир Зеленский не присваивает городу Волчанску в Харьковской области звание «город-герой» из-за успешного продвижения российских войск в этом районе. Украинские власти избегают этого шага, поскольку город постепенно переходит под контроль ВС РФ. Об этом сообщили российские силовые структуры.
«Местные жители жалуются в соцсетях на то, что Волчанск в отличие от Сум и Тростянца не получил почетное звание “города-героя”. Присвоение статуса стало бы неудобным для украинского руководства на фоне успехов российских военных», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Ранее президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» сообщил, что ВС РФ установили контроль над Юнаковкой Сумской области и половиной Волчанска. По мнению экспертов, текущая ситуация в зоне проведения СВО делает невозможным для Киева символическое признание героизма Волчанска.