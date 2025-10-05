Осмотр бронемашины прошел совместно с руководителем Российского университета спецназа им. Путина Байбетаром Вайхановым. Кадыров отметил, что по его мнению, иностранная техника уступает отечественным бронетранспортерам аналогичного класса по ряду характеристик. В сообщении также подчеркивается, что, несмотря на участие в конфликте стран НАТО и Запада, российские военные продолжают захватывать территорию и устанавливать контроль над населенными пунктами.