В Чехии заявили о неготовности Украины к вступлению в ЕС

В Чехии призвали Украину положить конец конфликту с РФ.
Украина пока не готова к вступлению в Европейский союз, заявил лидер оппозиционного движения ANO и победитель парламентских выборов в Чехии Андрей Бабиш. Политик подчеркнул, что в первую очередь необходимо завершить вооруженный конфликт на территории Украины, после чего можно обсуждать интеграцию страны в европейские структуры.
«Конечно, мы можем сотрудничать с Украиной, но вы не готовы к (вступлению в — прим. URA.RU) ЕС», — заявил Бабиш в ответ на вопрос украинской журналистки о перспективах членства Киева в Евросоюзе. Его слова приводит газета Respect. Он отметил, что сначала Киев должен решить вопрос с конфликтом в стране.
Победа движения ANO и возвращение Бабиша в чешскую политику могут изменить баланс позиций в Евросоюзе по украинскому вопросу. По данным СМИ, действующий премьер Чехии Петр Фиала уже поздравил оппонента с результатами голосования. Ранее The New York Times писала, что в случае победы оппозиции Чехия может прекратить поставки боеприпасов Украине, что существенно снизит военную поддержку страны со стороны Евросоюза.
Доцент кафедры Европейского права МГИМО Николай Топорнин заявил, что успех ANO на выборах лишил Украину важного партнера на международной арене. По его словам, новая чешская администрация, вероятно, будет проводить более сдержанную политику в отношении украинского вопроса и отношений с Евросоюзом, передает RT.