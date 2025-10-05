Ричмонд
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация.

Источник: Freepik

«Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.