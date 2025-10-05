В Грузии задержан оппозиционер Зоделава, призывавший штурмовать резиденцию президента

Бывшего генерального прокурора Грузии задержали правоохранители.
Экс-генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава, призывавший штурмовать резиденцию президента страны, задержан силовиками у здания парламента в Тбилиси. Вместе с ним правоохранители арестовали и одного из организаторов субботней акции протеста, оппозиционера Ираклия Надирадзе.
«Зоделава и Надирадзе были задержаны после того, как у парламента осталось около 200 человек, а на проспекте Руставели стянулись полицейские», — уточнило ТАСС. Силовики начали задержания после того, как часть протестующих разошлась.
Ранее МВД Грузии возбудило уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших в Тбилиси в период выборов в органы местного самоуправления. Cледственные действия начаты по ряду статей Уголовного кодекса страны, включая призывы к насильственному изменению конституционного строя и попытку свержения государственной власти.
Участники протестной акции, в состав оргкомитета которой входил Муртаз Зоделава, полностью заблокировали движение транспорта на проспекте Руставели и площади Свободы в центре Тбилиси. Позже в тот же вечер часть митингующих проникла во внутренний двор президентского дворца Орбелиани.