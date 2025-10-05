Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту гибели туристов на Камчатке

Происшествие случилось в субботу, 4 октября. Группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. В результате происшествия погиб один из туристов. Кроме того, от полученных травм во время спуска умерла женщина. Третью участницу туристической группы удалось обнаружить, она не пострадала. Вилючинский вулкан высотой 2173 метра считается одним из популярных, но технически сложных маршрутов для восхождений.