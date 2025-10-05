Вильнюсский аэропорт приостановил работу из-за воздушных шаров

Решение было принято в 22:16 по местному времени для обеспечения безопасности воздушного сообщения. В результате часть международных рейсов была перенаправлена, а вылеты в Хельсинки отменены. Всего затронуто 11 маршрутов. Пассажиров просят следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями в случае изменений.