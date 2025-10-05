Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом и двумя фурами в Приморье

Инцидент случился на трассе А-370 «Уссури» при следовании автобуса в сторону Хабаровска. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков не выдержал дистанцию и врезался в автобус сзади, что привело к его столкновению с впереди идущей фурой.