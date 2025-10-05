Шестеро детей пострадали в ДТП с автобусом и двумя фурами в Приморье

В городе Дальнереченск Приморского края произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух большегрузных автомобилей. Об этом в субботу, 4 октября, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.
В момент аварии в автобусе находилось восемь пассажиров, шестеро из которых — несовершеннолетние. Пострадавшим детям оказана медицинская помощь.
Инцидент случился на трассе А-370 «Уссури» при следовании автобуса в сторону Хабаровска. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков не выдержал дистанцию и врезался в автобус сзади, что привело к его столкновению с впереди идущей фурой.
Прокуратура Приморского края взяла на контроль ход расследования обстоятельств ДТП, особое внимание уделяется законности организации пассажирских перевозок. На место происшествия выезжала заместитель Дальнереченского межрайонного прокурора, говорится в сообщении.
