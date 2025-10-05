МВД Грузии обвинило оперного певца в призывах к свержению власти

По данным грузинского Минздрава, пострадали шесть митингующих и 21 полицейский, один из них в тяжелом состоянии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что все, кто участвовал в насилии — участники попытки свергнуть власть, и «этим людям следует ожидать сюрпризов в ближайшие дни». Он утверждает, что штурм президентского дворца организовали иностранные спецслужбы. Также премьер возложил ответственность за беспорядки на посла Евросоюза.