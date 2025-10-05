Спасатели ищут мужчину, разбившегося на квадроцикле на Вилючинском перевале

«Ещё одна беда в районе Вилючинского перевала. Мужчина, поехавший в лес, заявлен как пропавший. Утром поступила информация, что он разбился на квадроцикле. Спасатели КСЦ в пути. Скорая выехала. Информация уточняется», — говорится в сообщении.
Спасательная операция проводится в том же районе, где накануне завершилась сложная эвакуация группы туристов с Вилючинского вулкана. К сожалению, два человека из этой группы погибли в результате падения с высоты. Согласно информации Mash, туристы могли сорваться из-за афтершоков. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту трагического происшествия.
