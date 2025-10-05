В Москве посмертно будут судить обвиняемого в организации туров для представителей ЛГБТ**

Мужчине предъявлены окончательные обвинения: создание экстремистской ЛГБТ**-организации и участие в ней, а также использование несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов. По данным следствия, Котов* занимался платной организацией туров в России и за границей для представителей ЛГБТ*-сообщества, признанного в РФ экстремистским.