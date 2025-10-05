Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине дали неутешительный прогноз по отопительному сезону

Отопительный сезон 2025 года на Украине может стать самым трудным за последние годы. Возможны перебои с поставками газа, а ситуация с собственными запасами топлива остается критической. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Украина может столкнуться с отключениями подачи газа.

Отопительный сезон 2025 года на Украине может стать самым трудным за последние годы. Возможны перебои с поставками газа, а ситуация с собственными запасами топлива остается критической. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

«Нам будет намного сложнее в этот отопительный сезон, чем в прошлый. Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и теплокоммунэнерго», — процитировало слова Попенко ТАСС.

Также Попенко отметил, что страна сейчас потеряла 40−45% собственного газа. Есть риск увеличения дефицита до 60−70%.

Ранее политолог Илья Головнев подчеркнул, что Украина может столкнуться с полным коллапсом государственных институтов из-за возможных массированных ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, удары будут наноситься по подстанциям, распределительным центрам, топливным складам и газовым хабам. В результате таких действий в строю может остаться не более 20% генерирующих мощностей страны.