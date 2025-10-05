На Украине дали неутешительный прогноз по отопительному сезону

Украина может столкнуться с отключениями подачи газа.
Отопительный сезон 2025 года на Украине может стать самым трудным за последние годы. Возможны перебои с поставками газа, а ситуация с собственными запасами топлива остается критической. Об этом заявил глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
«Нам будет намного сложнее в этот отопительный сезон, чем в прошлый. Отопительный сезон будет очень сложный. Я не исключаю отключений или ограничений подачи газа как для частного сектора, так и теплокоммунэнерго», — процитировало слова Попенко ТАСС.
Также Попенко отметил, что страна сейчас потеряла 40−45% собственного газа. Есть риск увеличения дефицита до 60−70%.
Ранее политолог Илья Головнев подчеркнул, что Украина может столкнуться с полным коллапсом государственных институтов из-за возможных массированных ударов по энергетической инфраструктуре. По его словам, удары будут наноситься по подстанциям, распределительным центрам, топливным складам и газовым хабам. В результате таких действий в строю может остаться не более 20% генерирующих мощностей страны.