За сутки на Камчатке произошёл 31 афтершок магнитудой до 5,7

Ранее в район Вилючинского перевала на Камчатке отправили экстренные службы для оказания помощи мужчине, разбившемуся на квадроцикле. В том же районе группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли.