За сутки на Камчатке произошёл 31 афтершок магнитудой до 5,7

«За сутки произошёл 31 афтершок магнитудой от 3,8 до 5,7. В населённых пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты напоминают о том, что шесть местных вулканов всё ещё проявляют активность. Жителям и туристам не рекомендуется приближаться к ним.
Ранее в район Вилючинского перевала на Камчатке отправили экстренные службы для оказания помощи мужчине, разбившемуся на квадроцикле. В том же районе группа туристов сорвалась во время восхождения на активный вулкан в Камчатском крае, получив травмы рук. К сожалению, два человека погибли.
