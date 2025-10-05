Задержанный во Франкфурте оператор дрона оказался любителем, ему грозит штраф

Ранее издание Bild сообщало о задержании 41-летнего гражданина Хорватии за запуск дрона в непосредственной близости от аэропорта Франкфурта-на-Майне.
«Вчерашним утром пятницы в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролёта дрона. В бесполётной зоне кратковременно запустил дрон 41-летний мужчина, который, по последним данным, хотел быстро протестировать недавно приобретённый дрон», — уточнили в ведомстве.
В отношении мужчины возбуждено дело о нарушении общественного порядка. Ему грозит штраф «в пятизначном» размере.
По данным агентства DPA, за первые девять месяцев 2025 года в Германии было зафиксировано 172 случая нарушения воздушного движения дронами, причём 123 из них произошли вблизи аэропортов. Лидером по числу подобных инцидентов стал аэропорт Франкфурта-на-Майне (37 случаев). Управление безопасности полётов Германии полагает, что за многими из этих нарушений стоят пилоты-любители.
Также вечером 2 октября полёты из международного аэропорта Мюнхена были приостановлены из-за обнаружения нескольких неопознанных беспилотников. Воздушная гавань возобновила работу только утром 3 октября. Однако всего через сутки аэропорт вновь приостановил работу по той же причине. Как выяснилось позднее, дроны, замеченные в небе над аэропортом Мюнхена, могли принадлежать военным и использоваться для разведки.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.