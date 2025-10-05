На Камчатке спасатели спустили туристку с Вилючинского вулкана

Ранее, 4 октября, спасатели добрались до этой участницы, находившейся выше по склону, и начали ее спуск. Тогда же сообщалось, что еще один альпинист погиб, а девушка, сорвавшаяся вместе с ним, получила тяжелые травмы. Спуск осложнялся наледью и крутым рельефом.