На Камчатке спасатели спустили туристку с Вилючинского вулкана

Спасатели Камчатского края спустили к подножию Вилючинского вулкана туристку, которая сорвалась во время восхождения. Об этом 5 октября сообщили на сайте регионального управления МЧС России.

Источник: РИА "Новости"

«Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножию Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что медики осмотрели женщину на высоте 1,5 тыс. м. В минздраве Камчатского края сообщили, что женщина госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы.

Ранее, 4 октября, спасатели добрались до этой участницы, находившейся выше по склону, и начали ее спуск. Тогда же сообщалось, что еще один альпинист погиб, а девушка, сорвавшаяся вместе с ним, получила тяжелые травмы. Спуск осложнялся наледью и крутым рельефом.

