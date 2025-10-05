На Камчатке спасатели спустили туристку с Вилючинского вулкана

«Камчатские спасатели спустили третью участницу восхождения к подножию Вилючинского вулкана. Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф. Она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться», — уточнили в ведомстве.
Отмечается, что медики осмотрели женщину на высоте 1,5 тыс. м. В минздраве Камчатского края сообщили, что женщина госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы.
Ранее, 4 октября, спасатели добрались до этой участницы, находившейся выше по склону, и начали ее спуск. Тогда же сообщалось, что еще один альпинист погиб, а девушка, сорвавшаяся вместе с ним, получила тяжелые травмы. Спуск осложнялся наледью и крутым рельефом.