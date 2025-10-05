Ричмонд
«Еще одна беда» случилась на Камчатке: спасатели разыскивают разбившегося на квадроцикле мужчину

Спасатели отправились на поиски разбившегося на квадроцикле мужчины на Камчатке.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина разбился на квадроцикле в районе Вилючинского перевала в Камчатском крае. На его поиски направили спасателей и медиков. Об этом уведомил на странице в соцсети министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Он напомнил, что накануне с Вилючинского перевала эвакуировали группу туристов. Двое из них погибли. Министр по ЧС добавил, что посещение района закрыли для туристов в связи с завершением сезона.

«Еще одна беда в районе Вилючинского перевала. Мужчина, поехавший в лес, заявлен как пропавший. Утром поступила информация, что он разбился на квадроцикле. Спасатели КСЦ в пути», — оповестил Сергей Лебедев.

Одна из пострадавших при восхождении на вулкан женщина погибла 4 октября от полученных травм. Операция по спасению группы проходила в сложных условиях.

