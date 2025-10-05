Переохладилась и не может двигаться: стало известно о состоянии третьей участницы восхождения на Вилючинский вулкан

Сотрудники МЧС спустили к подножию Вилючинского вулкана сорвавшуюся ранее при восхождении на гору туристку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю. Женщину передали специалистам центра медицины катастроф. Речь идёт о третьей участнице восхождения.