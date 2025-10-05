Переохладилась и не может двигаться: стало известно о состоянии третьей участницы восхождения на Вилючинский вулкан

Сотрудники МЧС спустили к подножию Вилючинского вулкана сорвавшуюся ранее при восхождении на гору туристку. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Камчатскому краю. Женщину передали специалистам центра медицины катастроф. Речь идёт о третьей участнице восхождения.
«Ночью медики на высоте 1 500 метров осмотрели женщину — она не пострадала, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться», — сказано в релизе.
Напомним, на Камчатке трое туристов сорвались со склона Вилючинского вулкана. Стало известно, что мужчина-участник восхождения при этом погиб, а девушка получила тяжёлые травмы.
Позднее число жертв трагедии на Вилючинском вулкане возросло до двух, женщина умерла от полученных травм.
Также сообщалось, что работу спасателей осложняет сильная наледь и крутизна склона.
Ещё один нюанс трагедии — туристическая группа отправилась на восхождение, не будучи зарегистрированной в МЧС России.