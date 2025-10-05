Ричмонд
С Вилючинского вулкана спасли единственную выжившую альпинистку

Спасена последняя альпинистка, застрявшая на Вилючинском вулкане. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

У спасенной альпинистки диагностировано переохлаждение, заявили в Минздраве (архивное фото).

Спасена последняя альпинистка, застрявшая на Вилючинском вулкане. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Камчатские спасатели спустили выжившую туристку к подножью Вилючинского вулкана», — указано в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Медики осмотрели женщину на высоте 1500 метров. У нее диагностировано переохлаждение, из-за чего она не в состоянии передвигаться самостоятельно. Альпинистку транспортировали вниз на носилках.

В работах были задействованы более 40 человек. Среди них сотрудники ГУ МЧС России, КГКУ «ЦОД’Ю Камчатского спасательного центра МЧС России, медики и волонтеры.

Ранее поступала информация о том, что трое альпинистов сорвались во время восхождения на Вилючинский вулкан на Камчатке. В результате происшествия мужчина и женщина погибли. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь, а сейчас она завершена.

