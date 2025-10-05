WP: конфликт на Украине распространится на Польшу и страны НАТО

Конфликт на Украине рискует расшириться.
Конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны НАТО. Об этом предупредила журналистка Анна Гусарская, заявив, что альянс стоит на пороге войны.
«Мои новые навыки пригодятся, когда конфликт дойдет до Польши. Факт в том, что НАТО стоит на пороге войны», — написала Гусарская в статье для The Washington Post.
В своей публикации журналистка отметила, что опыт Украины в противодействии дронам может быть полезен другим странам. Она рассказала, что лично научилась отличать модели беспилотников и освоила навыки первой помощи, что считает важным в свете заявлений польских властей о готовности сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о решительности Варшавы в этом вопросе, обратившись к российскому правительству с призывом «не приходить жаловаться» в случае таких инцидентов.
Ранее URA.RU рассказывало, что идею Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной назвали опасной. Это предложение может спровоцировать конфликт между НАТО и Россией и привести к непредсказуемым последствиям для всего мира, писало американское издание The American Conservative.
Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что мир становится все более опасным. По его словам, страны готовятся к возможной войне и выбирают, на чью сторону встать в будущих конфликтах.