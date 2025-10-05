Ричмонд
WP: конфликт на Украине распространится на Польшу и страны НАТО

Конфликт на Украине может распространиться на Польшу и другие страны НАТО. Об этом предупредила журналистка Анна Гусарская, заявив, что альянс стоит на пороге войны.

Конфликт на Украине рискует расшириться.

«Мои новые навыки пригодятся, когда конфликт дойдет до Польши. Факт в том, что НАТО стоит на пороге войны», — написала Гусарская в статье для The Washington Post.

В своей публикации журналистка отметила, что опыт Украины в противодействии дронам может быть полезен другим странам. Она рассказала, что лично научилась отличать модели беспилотников и освоила навыки первой помощи, что считает важным в свете заявлений польских властей о готовности сбивать российские самолеты в своем воздушном пространстве.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о решительности Варшавы в этом вопросе, обратившись к российскому правительству с призывом «не приходить жаловаться» в случае таких инцидентов.

Ранее URA.RU рассказывало, что идею Владимира Зеленского о закрытии неба над Украиной назвали опасной. Это предложение может спровоцировать конфликт между НАТО и Россией и привести к непредсказуемым последствиям для всего мира, писало американское издание The American Conservative.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что мир становится все более опасным. По его словам, страны готовятся к возможной войне и выбирают, на чью сторону встать в будущих конфликтах.

