В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.