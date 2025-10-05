У арестованного в Москве уроженца Узбекистана прошли обыски

Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев. По данным ФСБ, Мальцев создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию «Артподготовка» и одноименный интернет-проект «с целью организации в России революции». В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.