У арестованного в Москве уроженца Узбекистана прошли обыски

По данным дела, уроженец Узбекистана Евгений Цой был задержан в Москве 5 августа, ему предъявили обвинение в финансировании терроризма и по решению суда поместили в СИЗО.
«С момента избрания в отношении обвиняемого меры пресечения по уголовному делу… получены результаты оперативно-розыскной деятельности; проведен обыск по месту жительства Цоя; произведен осмотр мобильного телефона Цоя; направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг», — говорится в документе.
Как следует из документов, дело касается событий 2022 года, связанных с расчетным счетом «на сайте Революция».
Одноименный Telegram-канал ведет иноагент Вячеслав Мальцев. По данным ФСБ, Мальцев создал запрещенную в РФ экстремистскую и террористическую организацию «Артподготовка» и одноименный интернет-проект «с целью организации в России революции». В июле 2017 года против Мальцева было заведено дело об экстремизме, и он уехал за границу, опасаясь ареста. Члены организации планировали поджоги административных зданий и нападения на полицейских для провокации беспорядков 4 и 5 ноября 2017 года.