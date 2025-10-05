Военный аналитик прогнозирует, что Украина получит ракеты Tomahawk, но с неприятным нюансом

Поставки Tomahawk на Украину активно обсуждаются США и другими странами Запада в последний месяц. По словам вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса администрация Вашингтона рассматривает сценарий поставки этих ракет европейским союзникам с целью их последующей передачи Киеву. В России также реагировали на потенциальные поставки, президент РФ Владимир Путин давал понять, что это грозит новой волной эскалации. Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что если эти ракеты будут поставлены, они могут с легкостью быть сбиты (ЗРК) «Витязь».