На Камчатке с Вилючинского вулкана спустили выжившую туристку

Спасатели спустили к подножию горы женщину, которая была в числе туристов, сорвавшихся во время восхождения с Вилючинского вулкана на Камчатке, сообщили в Главном управлении МЧС РФ по региону.
На высоте 1500 метров её осмотрели медики. Туристка получила сильное переохлаждение, но смогла передвигаться самостоятельно. Альпинистку транспортировали вниз на носилках.
«Женщина передана бригаде территориального центра медицины катастроф», — говорится в Telegram-канале регионального подразделения федерального ведомства.
В Центре медицины катастроф Камчатского края, в свою очередь, отметили, что врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести.
Напомним, днём 4 октября незарегистрированная группа из трёх альпинистов совершала восхождение на Вилючинский вулкан. Во время подъема туристы сорвались. В результате случившегося погибли мужчина и женщина. Ещё одна альпинистка выжила, но не могла спуститься из-за сильного обледенения.
Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев напомнил, что маршрут на Вилючинский вулкан официально закрыт с 1 июля 2025 года.