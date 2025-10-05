В суд снова отправилось резонансное дело банды «Трифоновских»

Прокуратура вновь одержала верх в затяжном судебном противостоянии вокруг уголовного дела участников организованной преступной группы «Трифоновские». Пятый апелляционный суд удовлетворил представление надзорного ведомства и отменил решение Приморского краевого суда, который уже во второй раз вернул дело прокурору.
Очередной виток в рассмотрении резонансного дела о бандитизме, убийствах и обороте оружия завершился в пользу обвинения. Пятый апелляционный суд поставил точку в споре, направив дело лидера ОПГ Александра Ясина и его предполагаемого подельника Евгения Бычкова обратно в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу.
Аналогичная ситуация уже складывалась год назад: суд первой инстанции возвращал дело, после чего прокуратура успешно оспаривала это решение в апелляции. Несмотря на прецедент, в августе 2025 года история повторилась, что вынудило прокуроров вновь идти в вышестоящую инстанцию.
Напомним, деятельность ОПГ «Трифоновские» была пресечена УФСБ по Приморскому краю еще в 2021 году. На прошлой неделе прокуратура также добилась решения о сносе части имения семьи Ясина в пригороде Владивостока.