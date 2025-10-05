Суд взыскал почти миллиард с организаторов стройки фортификаций под Белгородом

Останкинский суд Москвы обязал организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной выплатить 924 миллиона рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Иск был подан Генеральной прокуратурой РФ. Среди ответчиков по делу, помимо арестованного заместителя губернатора Белгородской области Рустэма Зайнуллина, также проходят начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников и бывший первый замглавкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.
Зайнуллин был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, а Виктор Стригунов находится под следствием по делу о злоупотреблениях и взятках. Алексей Сошников проходит по делу в качестве свидетеля, передает «Ъ».
11 июля стало известно, что генеральная прокуратура России требует взыскать с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной и губернатора региона Рустэма Зайнуллина почти 1 миллиард рублей за хищение средств, выделяемых на постройку.