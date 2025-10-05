СБУ объявила в розыск главу «Ростеха» Чемезова

Ранее, в 2015 году, Сергей Чемезов уже был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (признан в России экстремистским), где публикуются сведения о лицах, которых на Украине считают причастными к действиям против национальных интересов. СБУ регулярно заочно выдвигает обвинения российским государственным, военным, культурным и общественным деятелям. В начале октября, например, в розыск был объявлен ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Также украинская служба безопасности обращает внимание и на медийных личностей. Недавно, например, была объявлена в розыск актриса Полина Агуреева, передает «Ридус».