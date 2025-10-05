Ричмонд
Перед нападением на «Крокус» боевики ждали от куратора команды по телефону

Участники теракта в московском «Крокус Сити Холле» действовали исключительно по указке куратора, материалы по которому выделено в отдельное делопроизводство. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Источник: Life.ru

Согласно оглашённым в суде письменным показаниям свидетелей, обвиняемые не принимали решений о времени или способе совершения теракта самостоятельно. Они направились в зал сразу после получения команды от руководителя.

«Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — уточнил собеседник агентства.

Ранее один из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» обратился к суду с просьбой разрешить ему осуществлять международные звонки из следственного изолятора своему отцу и двоюродному брату. Решение будет принято судом после подачи соответствующей просьбы подсудимого в установленном порядке.

