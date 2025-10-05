Оператора-любителя задержали за запуск дрона в аэропорту Франкфурта, ему грозит штраф

Мужчина заплатит штраф за тестирование дрона вблизи посадочной полосы.
В зоне аэропорта Франкфурта-на-Майне задержали мужчину. 41-летний гражданин Хорватии управлял приобретенным беспилотным летательным аппаратом вблизи взлетно-посадочной полосы. Теперь нарушителю грозит штраф не менее 10 тысяч евро. Об этом пишут немецкие СМИ.
«Утром в пятницу в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона. В бесполетной зоне непродолжительно запустил БПЛА 41-летний мужчина», — написала газета Bild.
По сведениям издания, за подобные действия в Германии предусмотрена административная ответственность и штраф «в пятизначном» размере. Заведено дело о нарушении общественного порядка.
Как сообщало URA.RU, недавно аэропорт Мюнхена выпустил специальное извещение для пилотов (NOTAM) в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами. Эта мера призвана обеспечить регулярное выполнение полетов и справиться с неопределенностью.