Оператора-любителя задержали за запуск дрона в аэропорту Франкфурта, ему грозит штраф

В зоне аэропорта Франкфурта-на-Майне задержали мужчину. 41-летний гражданин Хорватии управлял приобретенным беспилотным летательным аппаратом вблизи взлетно-посадочной полосы. Теперь нарушителю грозит штраф не менее 10 тысяч евро. Об этом пишут немецкие СМИ.

Мужчина заплатит штраф за тестирование дрона вблизи посадочной полосы.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКак правильно использовать беспилотники и не нарваться на штрафы: краткая инструкция.

«Утром в пятницу в аэропорту Франкфурта произошла полицейская операция из-за краткосрочного пролета дрона. В бесполетной зоне непродолжительно запустил БПЛА 41-летний мужчина», — написала газета Bild.

По сведениям издания, за подобные действия в Германии предусмотрена административная ответственность и штраф «в пятизначном» размере. Заведено дело о нарушении общественного порядка.

Как сообщало URA.RU, недавно аэропорт Мюнхена выпустил специальное извещение для пилотов (NOTAM) в связи с инцидентами с беспилотными летательными аппаратами. Эта мера призвана обеспечить регулярное выполнение полетов и справиться с неопределенностью.

