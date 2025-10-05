Более 150 тысяч жителей китайской провинции эвакуировали из-за тайфуна

В Китае эвакуируют людей из-за приближения тайфуна «Матмо».
Власти китайской провинции Гуандун эвакуировали свыше 150 тысяч жителей из-за надвигающегося тайфуна «Матмо». Предполагается, что он накроет побережье материкового Китая днем 5 октября. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
«По состоянию на 20.00 (15.00 мск) 4 октября в провинции Гуандун было эвакуировано в общей сложности 151 352 человека, в том числе 9916 человек с моря и 141 436 человек на суше», — говорится в сообщении телеканала. Операция проводится в связи с прогнозируемым выходом стихии на побережье материкового Китая к полудню воскресенья. По прогнозам синоптиков, «Матмо» представляет серьезную опасность. Накануне в Китае был объявлен красный уровень опасности.
По последним данным тайфун находился в северо-западной части Южно-Китайского моря, примерно в 230 километрах к востоко-юго-востоку от уезда Сюйвэнь городского округа Чжаньцзян. Скорость ветра в эпицентре составила 42 метра в секунду. Стихия движется на северо-запад со скоростью 20−25 км/ч, при этом ожидается ее дальнейшее усиление. По расчетам метеорологов, удар стихии придется на район между уездом Учуань (Чжаньцзян, Гуандун) и городом Вэньчан (Хайнань), где скорость ветра может достичь 45 метров в секунду. Два авиарейса из Саньи в Россию вылетели, несмотря на приближение тайфуна «Матмо», передает «Ридус».
В конце сентября тайфун «Рагаса» также накрыл Тайвань и частично — Китай. Тогда по меньшей мере 14 человек погибли, более 120 числятся пропавшими без вести. Его называли крупнейшим за 2025 год в принципе.