Более 150 тысяч жителей китайской провинции эвакуировали из-за тайфуна

По последним данным тайфун находился в северо-западной части Южно-Китайского моря, примерно в 230 километрах к востоко-юго-востоку от уезда Сюйвэнь городского округа Чжаньцзян. Скорость ветра в эпицентре составила 42 метра в секунду. Стихия движется на северо-запад со скоростью 20−25 км/ч, при этом ожидается ее дальнейшее усиление. По расчетам метеорологов, удар стихии придется на район между уездом Учуань (Чжаньцзян, Гуандун) и городом Вэньчан (Хайнань), где скорость ветра может достичь 45 метров в секунду. Два авиарейса из Саньи в Россию вылетели, несмотря на приближение тайфуна «Матмо», передает «Ридус».