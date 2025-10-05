Террористы в «Крокусе» не принимали решения самостоятельно

В отношении куратора ведется отдельное судебное производство, заявил источник.
Террористы, которые устроили теракт в «Крокус сити холл», выполняли задания своего куратора и не принимали своих решений самостоятельно. Об этом сообщил неназванный участник судебного процесса по делу.
«Во время оглашения в суде письменных показаний свидетелей участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора», — заявил собеседник. Его слова приводит ТАСС. Отмечается, что против куратора выделено отдельное судебное производство.
Ранее поступала информация о том, что близкие погибших в трагедии почти не появляются на судебных заседаниях для того, чтобы не переживать те же чувства заново. Это как непосредственные свидетели теракта, так и родные погибших. Отмечается, что если кто-то и приходит на заседания, то это люди, которые «мало что видели».
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Тогда группа террористов зашла в концертный зал и открыла огонь по посетителям концертного зала. В результате пришествия погибло около 150 человек и 609 получили ранения. Само здание было почти полностью разрушено.