Террористы в «Крокусе» не принимали решения самостоятельно

Ранее поступала информация о том, что близкие погибших в трагедии почти не появляются на судебных заседаниях для того, чтобы не переживать те же чувства заново. Это как непосредственные свидетели теракта, так и родные погибших. Отмечается, что если кто-то и приходит на заседания, то это люди, которые «мало что видели».