В Красноярске выгорела квартира и от огня пострадал ее владелец

В Красноярске накануне, 4 октября, произошел пожар в многоэтажке на улице Маяковского. Загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Едким дымом заволокло пространство — специалистам газодымозащитной службы пришлось эвакуировать жильцов подъезда по лестничным пролетам. Итого спасено 27 человек, в том числе 8 детей.