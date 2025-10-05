Ричмонд
В Красноярске выгорела квартира и от огня пострадал ее владелец

За минувшие сутки в Красноярском крае потушили 15 пожаров.

Источник: МЧС РФ

В Красноярске накануне, 4 октября, произошел пожар в многоэтажке на улице Маяковского. Загорелась квартира, расположенная на первом этаже. Едким дымом заволокло пространство — специалистам газодымозащитной службы пришлось эвакуировать жильцов подъезда по лестничным пролетам. Итого спасено 27 человек, в том числе 8 детей.

Квартира выгорела на площади 40 квадратных метров, пострадал от огня ее владелец. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнём. На месте работали 9 единиц техники и 30 сотрудников.

Другой большой пожар произошел в частном доме в городе Енисейске. Огнем поврежден дощатый пол возле печи на площади 3 квадратных метра. А в соседнем Лесосибирске минувшей ночью загорелся легковой автомобиль.