Медики оценили состояние спасённой на Камчатке туристки как средней тяжести

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту инцидента на Камчатке, в результате которого погибли два человека. Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. Один из туристов погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм при спуске. Вилючинский вулкан, достигающий высоты 2173 метра, считается популярным, но технически сложным маршрутом для альпинистов.