Медики оценили состояние спасённой на Камчатке туристки как средней тяжести

«Состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. Она будет госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у неё нет, зафиксировано общее переохлаждение», — отмечается в Telegram-канале министерства.
Камчатские спасатели завершили спасательную операцию по эвакуации трёх туристов с Вилючинского вулкана.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту инцидента на Камчатке, в результате которого погибли два человека. Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. Один из туристов погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм при спуске. Вилючинский вулкан, достигающий высоты 2173 метра, считается популярным, но технически сложным маршрутом для альпинистов.
