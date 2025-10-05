Ричмонд
Медики оценили состояние спасённой на Камчатке туристки как средней тяжести

Медицинские работники оценили состояние туристки, спасённой на Вилючинском вулкане на Камчатке, как средней тяжести. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона. По информации ведомства, у выжившей альпинистки зафиксировано общее переохлаждение. Для дальнейшего наблюдения её госпитализируют в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы.

Источник: Life.ru

«Состояние выжившей альпинистки медики расценивают как средней тяжести. Она будет госпитализирована в терапевтическое отделение Елизовской районной больницы. Травм у неё нет, зафиксировано общее переохлаждение», — отмечается в Telegram-канале министерства.

Камчатские спасатели завершили спасательную операцию по эвакуации трёх туристов с Вилючинского вулкана.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту инцидента на Камчатке, в результате которого погибли два человека. Напомним, 4 октября группа туристов сорвалась во время восхождения на вулкан Вилючинский. Один из туристов погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм при спуске. Вилючинский вулкан, достигающий высоты 2173 метра, считается популярным, но технически сложным маршрутом для альпинистов.

