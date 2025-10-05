Ричмонд
Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов из-за воздушных шаров

Аэропорт Вильнюса (Литва) после появления неизвестных воздушных шаров в небе не принял более 16 самолетов. В настоящий момент он возобновил работы. Об этом журналистам рассказали в диспетчерской службе.

В Литве аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов из-за воздушных шаров.

«Работа возобновлена, ожидаем прибытия самолетов, которые ушли на запасные аэродромы», — сообщил собеседник агентства. Отмечается. что причиной остановки рейсов стали воздушные шары с горячим воздухом, замеченные в небе над Вильнюсом.

Представитель диспетчерской службы уточнил, что первым из задержанных лайнеров приземлился рейс из Малаги: самолет изначально направлялся на временную посадку в Ригу, но после открытия аэропорта вернулся к исходному маршруту и сел в Вильнюсе. За последний месяц аэропорт приостанавливал работу три раза, передает деловое издание «Взгляд».