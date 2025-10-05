Аэропорт Вильнюса не принял 16 рейсов из-за воздушных шаров

Представитель диспетчерской службы уточнил, что первым из задержанных лайнеров приземлился рейс из Малаги: самолет изначально направлялся на временную посадку в Ригу, но после открытия аэропорта вернулся к исходному маршруту и сел в Вильнюсе. За последний месяц аэропорт приостанавливал работу три раза, передает деловое издание «Взгляд».