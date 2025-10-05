Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области сбиты около 10 беспилотников

Около десяти беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены силами ПВО в Воронежской области. В нескольких районах отменена непосредственная угроза ударов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В Воронежской области отразили атаку БПЛА.

Около десяти беспилотных летательных аппаратов были обнаружены и уничтожены силами ПВО в Воронежской области. В нескольких районах отменена непосредственная угроза ударов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Несмотря на отражение атаки и отмену непосредственной угрозы в ряде районов, в Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше