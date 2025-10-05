РИАН: У арестованного по делу о терроризме уроженца Узбекистана провели обыск

В Москве задержали уроженца Узбекистана, обвиняемого в финансировании терроризма. У него дома провели обыск. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документы по делу.
Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Его дело связано с событиями 2022 года. О чем конкретно идет речь — не раскрывается.
«Получены результаты оперативно-розыскной деятельности; проведен обыск по месту жительства Цоя; произведен осмотр мобильного телефона Цоя; направлены запросы в УФНС России, управление Росреестра, Росфинмониторинг», — сказано в материалах.
В Москве также арестовали депутата ДНР Татьяну Бондаренко. Ее подозревают в хищении в особо крупном размере. Дело рассматривает Басманный районный суд Москвы. Татьяну Бондаренко заключили под стражу.