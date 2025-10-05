Ричмонд
Во Львове прогремела серия мощных взрывов

На всей территории Украины объявлена тревога с воздуха.

Источник: Аргументы и факты

Серия мощных взрывов произошла во Львове, информирует телеканал «Общественное».

«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — рассказали украинские журналисты.

Кроме того, взрывы произошли в Чернигове, Хмельницкой области, а также в контролируемой властями Украины части Запорожской области.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена тревога с воздуха.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Чернигове на Украине прогремели взрывы.