Серия мощных взрывов произошла во Львове, информирует телеканал «Общественное».
«Во Львове прогремела серия мощных взрывов», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы произошли в Чернигове, Хмельницкой области, а также в контролируемой властями Украины части Запорожской области.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена тревога с воздуха.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Чернигове на Украине прогремели взрывы.