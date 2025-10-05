Стало известно, как исполнители теракта в «Крокусе» исполняли команды куратора

В России продолжают расследовать дело о страшном теракте, произошедшем 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле». Как стало известно, исполнители не принимали самостоятельных решений, они ждали команды от куратора. Вооруженное нападение произошло только после разрешения. Об этом сообщил ТАСС источник в суде.