Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, как исполнители теракта в «Крокусе» исполняли команды куратора

ТАСС: Напавшие на Крокус не принимали решений сами, а ждали команды куратора.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжают расследовать дело о страшном теракте, произошедшем 22 марта 2024 года в «Крокус сити холле». Как стало известно, исполнители не принимали самостоятельных решений, они ждали команды от куратора. Вооруженное нападение произошло только после разрешения. Об этом сообщил ТАСС источник в суде.

По сведениям собеседника агентства, нападавшие не могли сами открыть огонь по посетителям концерта. Они направились в здание Крокуса «после команды».

«Участникам процесса стало известно, что сами боевики не принимали никаких решений, связанных с организацией теракта, а ждали указаний от своего куратора, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство», — уведомил собеседник агентства.

В Москве между тем арестовали мужчину, обвиняемого в финансировании терроризма. Уроженец Узбекистана помещен в СИЗО.